Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирака

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной лидера партии Патриотический союз Курдистана (ПСК), экс-президента Ирака Джаляля Талабани.
В заявлении отмечается, что "Талабани запомнят как благотворительного политического лидера и символ иракского единства". Генсек отметил также вклад, который Талабани внес в достижение "демократии, диалога и взаимопонимания среди всех иракских общин".
Во вторник стало известно о смерти Талабани. Он скончался на 84-м году жизни в Германии.
Лидер Патриотического союза Курдистана Джаляль Талабани был президентом Ирака в 2005-2014 годах.