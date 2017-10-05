Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирака

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной лидера партии Патриотический союз Курдистана (ПСК), экс-президента Ирака Джаляля Талабани.

"Генеральный секретарь скорбит в связи с новостью о кончине бывшего президента Ирака. Генеральный секретарь выражает соболезнования семье Талабани, правительству и народу Ирака", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что "Талабани запомнят как благотворительного политического лидера и символ иракского единства". Генсек отметил также вклад, который Талабани внес в достижение "демократии, диалога и взаимопонимания среди всех иракских общин".

Во вторник стало известно о смерти Талабани. Он скончался на 84-м году жизни в Германии.

Лидер Патриотического союза Курдистана Джаляль Талабани был президентом Ирака в 2005-2014 годах.