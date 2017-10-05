Трампа проинформировали об инциденте с американскими военными в Нигере

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте с американскими военнослужащими в Нигере, говорится в распространенном сообщении пула журналистов Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря Сару Сандерс.

"Сара Сандерс сообщила нам, что президента проинформировали о Нигере", — следует из письма.

Ранее представитель Африканского командования вооруженных сил США сообщил РИА Новости, что совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-востоке африканской страны, детали инцидента выясняются.

По данным издания New York Times, трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Африканское командование вооруженных сил США пока не подтверждает данную информацию о погибших.