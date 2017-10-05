ФБР не стали задерживать подругу стрелка из Лас-Вегаса

ЛАС-ВЕГАС, 5 окт — РИА Новости. Мэрилу Дэнли, подруга устроившего стрельбу в Лас-Вегасе Стивена Пэддока, не была задержана, заявил журналистам на пресс-конференции представитель ФБР.

"Она не задержана", — сказал он.

В среду Дэнли прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР. Ранее сообщалось, что полиция "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия". Также стало известно, что во время ее пребывания на Филиппинах мужчина отправил ей 100 тысяч долларов.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.