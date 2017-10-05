Полиция ищет людей, которые помогали стрелку из Лас-Вегаса

ЛАС-ВЕГАС, 5 окт — РИА Новости. Полиция ищет людей, которые могли помочь стрелку из Лас-Вегаса Стивену Пэддоку, убившему 58 человек, заявил журналистам на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо.

"Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить", — сказал Ломбардо.

При этом, по его словам, полиция считает, что подозреваемый десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.