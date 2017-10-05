Пентагон не подтверждает информацию о погибших солдатах США в Нигере

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Африканское командование вооруженных сил США пока не подтверждает информацию о погибших американских солдатах в Нигере в результате обстрела.

"Мы не можем подтвердить это в настоящее время", — сообщил РИА Новости представитель Пентагона, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о погибших американских солдатах.

По данным СМИ, трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Согласно публикациям, нападение произошло в 190 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.

Ранее представитель Африканского командования вооруженных сил США сообщил РИА Новости, что совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-востоке африканской страны, детали инцидента выясняются.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе, для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".