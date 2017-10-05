СМИ сообщили, кто первым установил местонахождение стрелка в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первым местонахождение стрелка в гостиничном номере Лас-Вегаса установил безоружный охранник, он пытался войти в комнату, но был ранен, сообщает новостной портал Daily Beast.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Как сообщил президент Международного союза сотрудников полиции, охраны и пожарных Америки Дейв Хики, охранник Хесус Кампос первым нашел гостиничный номер, в котором находился стрелок. Кампос попытался открыть дверь, но следивший за происходящим по камерам Пэддок выстрелил в него через дверь и ранил его. Как сказал Хики, злоумышленник предварительно заблокировал дверь, ведущую из гостиничного коридора на лестницу, поэтому Кампосу пришлось добираться на этаж на лифте.

После ранения Кампос сообщил по радиосвязи о своем местонахождении и о том, в каком номере находился Пэддок, в диспетчерский центр казино. Как сказал во вторник шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо, информация, которую полицейские получили от центра, помогла установить местонахождение стрелка. "Мы не вступили бы в контакт с этим лицом в тот временной промежуток, в какой вступили, без их помощи", — отметил тогда Ломбардо.

Сейчас охранник проходит лечение в местной больнице. Американские СМИ называют его героем, отмечая, что если бы он не отвлек стрелка, жертв могло быть гораздо больше.