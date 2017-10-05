В Венесуэле мятежный полицейский отверг обвинения властей в саботаже

МЕХИКО, 5 окт – РИА Новости. Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший здания ряда ведомств в Каракасе, отверг обвинения властей Венесуэлы в саботаже и в свою очередь обвинил их в неумении управлять государством.
В заявлении Переса в его микроблоге в Twitter эти доказательства Эль-Аиссами названы фальшивыми. "Цель их — оправдать разгильдяйство режима в обслуживании и предоставлении государственных услуг из-за его коррумпированности", — написал Перес.
Мятежный полицейский сообщил также, что сейчас он и его сторонники проводят ряд мероприятий, целью которых является обеспечение свободы для всего народа Венесуэлы.
В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей, однако поймать Переса так пока и не смогли.