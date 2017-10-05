В Венесуэле мятежный полицейский отверг обвинения властей в саботаже

МЕХИКО, 5 окт – РИА Новости. Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший здания ряда ведомств в Каракасе, отверг обвинения властей Венесуэлы в саботаже и в свою очередь обвинил их в неумении управлять государством.

Ранее вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами обвинил одну из ведущих оппозиционных партий "Народная воля" в подготовке диверсий и причастности к уличным беспорядкам после ареста одного из ее членов Мануэля Бернардо Чакина. По его версии, Чакин готовил серию диверсий, чтобы оставить муниципалитет Чакао без воды, света, банкоматов, при этом он находился в контакте с лидером "Народной воли" Леопольдо Лопесом и бывшим полицейским Пересом.

В заявлении Переса в его микроблоге в Twitter эти доказательства Эль-Аиссами названы фальшивыми. "Цель их — оправдать разгильдяйство режима в обслуживании и предоставлении государственных услуг из-за его коррумпированности", — написал Перес.

Мятежный полицейский сообщил также, что сейчас он и его сторонники проводят ряд мероприятий, целью которых является обеспечение свободы для всего народа Венесуэлы.

В конце сентября Перес возглавил список самых разыскиваемых лиц в Венесуэле. Его фамилия была помещена первой странице сайта МВД, где опубликованы фотографии разыскиваемых.

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили розыск причастных к событиям людей, однако поймать Переса так пока и не смогли.