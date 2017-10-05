В сети появилось видео смертельной схватки каймана с ягуаром

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В сети появились кадры смертельной схватки каймана и ягуара в Панатале, тектонической впадине в Бразилии. Видео, снятое британским фотографом Крисом Брунскиллом, выложили в Twitter.

На кадрах видно, что кайман напал на ягуара и утащил его под воду. На мгновенье животные скрылись под водой, но под конец видео вплыли на поверхность. Ягуар оказался победителем: он начал вытаскивать каймана на берег, держа его в своих челюстях.

Кайманы – маленькие представители семейства аллигаторовых, длина которых редко превышает двух метров. В основном эти рептилии распространены в Центральной и Южной Америке.