МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подруга Стивена Пэддока, устроившего в ночь на понедельник стрельбу в американском городе Лас-Вегас, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении.
"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", — говорится в заявлении его подруги Мэрилу Дэнли, которое распространил ее адвокат. Она также добавила, что "знала Стивена Пэддока как доброго, заботливого, тихого человека".
Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.