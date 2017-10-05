Палата общин Канады приняла аналог "закона Магнитского"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского", свидетельствуют итоги голосования.

Третье чтение законопроекта в Палате общин Канады, изначально запланированное на 2 октября, состоялось в среду. Затем в Сенате Канады должны состояться чтения законопроекта, в который ранее были внесены поправки. Как правило, Сенат редко отвергает поправки в одобренные Палатой общин законопроекты. В случае одобрения Сенатом "закон имени Магнитского" вступит в действие при наличии королевской санкции.

За принятие закона единогласно проголосовали 277 присутствующих на заседании депутатов.

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.