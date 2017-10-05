В Эстонии начинается электронное голосование на муниципальных выборах

ТАЛЛИН, 5 окт — РИА Новости. Электронное голосование на муниципальных выборах в четверг начинается в Эстонии, несмотря на проблемы с идентификационными картами (ID-картами), с помощью которых проводится голосование, сообщила Республиканская избирательная комиссия Эстонии.
Проблемы с уязвимостью ID-карт вызвали обеспокоенность ряда эстонских политиков и чиновников, которые высказались о возможной отмене электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут 15 октября. Однако Республиканская избирательная комиссия Эстонии приняла решение о возможности использования электронного голосования на выборах, несмотря на проблему с ID-картами. Электронное голосование продлится до 11 октября.
Для участия в электронном голосовании через компьютер избиратель должен воспользоваться ID-картой. Необходимо также иметь считывающее устройство для такой карты и загрузить специальную программу с сайта избиркома. Электронное голосование проходит круглосуточно.
Впервые возможность отдать свой голос электронным путем была опробована в Эстонии на выборах в местные органы власти в 2005 году. На предыдущих парламентских выборах в 2015 году электронным путем проголосовало рекордное число избирателей — более 176 тысяч человек. Всего голосование электронным путем проводилось в Эстонии восемь раз и ни разу не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.
Муниципальные выборы пройдут в 79 местных самоуправлениях. На 1729 депутатских мест претендуют 11,8 тысяч кандидатов.