В Эстонии начинается электронное голосование на муниципальных выборах

ТАЛЛИН, 5 окт — РИА Новости. Электронное голосование на муниципальных выборах в четверг начинается в Эстонии, несмотря на проблемы с идентификационными картами (ID-картами), с помощью которых проводится голосование, сообщила Республиканская избирательная комиссия Эстонии.

Ранее международная группа ученых проинформировала эстонский департамент государственной инфосистемы об обнаружении потенциальной уязвимости в ID-картах. По данным ученых, возможный риск касается ID-карт, которые были выданы с октября 2014 года. Всего было выдано около 750 тысяч карт.

Проблемы с уязвимостью ID-карт вызвали обеспокоенность ряда эстонских политиков и чиновников, которые высказались о возможной отмене электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут 15 октября. Однако Республиканская избирательная комиссия Эстонии приняла решение о возможности использования электронного голосования на выборах, несмотря на проблему с ID-картами. Электронное голосование продлится до 11 октября.

Для участия в электронном голосовании через компьютер избиратель должен воспользоваться ID-картой. Необходимо также иметь считывающее устройство для такой карты и загрузить специальную программу с сайта избиркома. Электронное голосование проходит круглосуточно.

"При желании отданный электронный голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или проголосовать на избирательном участке в период предварительного голосования. Важно помнить, что в день выборов, 15 октября, голос изменить уже нельзя",- подчеркнул руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Впервые возможность отдать свой голос электронным путем была опробована в Эстонии на выборах в местные органы власти в 2005 году. На предыдущих парламентских выборах в 2015 году электронным путем проголосовало рекордное число избирателей — более 176 тысяч человек. Всего голосование электронным путем проводилось в Эстонии восемь раз и ни разу не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

Кроме того, с 5 октября также начинается предварительное голосование на избирательных участках. С 5 по 8 октября можно отдать свой голос досрочно на 28 уездных избирательных участках. С 9 по 11 октября досрочное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках. Голосовать можно на любом участке вне зависимости от места жительства. В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Муниципальные выборы пройдут в 79 местных самоуправлениях. На 1729 депутатских мест претендуют 11,8 тысяч кандидатов.