Нарышкин заявил, что терроризм угрожает всем странам мира

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Трагические события в целом ряде столиц и крупных городов Европы показали, что ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия; они не застрахованы от террористических актов, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он отметил, что эффективной борьбе с терроризмом мешает рост конфликтности в мире.
По его словам, в последние годы мировое развитие происходит в условиях быстро меняющейся обстановки, которая характеризуется ростом непредсказуемости и неопределенности.
Он подчеркнул, что это обусловлено кризисом однополярного мира и переходом к полицентричной системе международных отношений.
"Прежние центры не намерены отказываться от доминирующего положения и проецирования своей силы на другие государства. Новые же полюса не видят оснований продолжать играть по устаревшим правилам однополярный модели и готовы жестко отстаивать собственное видение оптимальной модели развития", — пояснил директор СВР России.
Нарышкин отметил, что на смену взвешенному, ответственному принятию решений в международных отношениях приходит импульсивность и спонтанность — это усиливает уровень конфликтности и приводит к разногласиям даже между союзниками.
По его образному выражению, "коллективные механизмы реагирования на вызовы все больше подвергаются эрозии, пробуксовывают; верх берут односторонние, эгоистичные подходы", как это видно в случае нагнетания напряженности вокруг Северной Кореи и Ирана.