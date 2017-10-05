Нарышкин заявил, что терроризм угрожает всем странам мира

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Трагические события в целом ряде столиц и крупных городов Европы показали, что ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия; они не застрахованы от террористических актов, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что эффективной борьбе с терроризмом мешает рост конфликтности в мире.

"Как показали недавние трагические события в целом ряде столиц и крупных городов Европы, ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия и не застрахована от терактов. Террористическая угроза становится частью жизни, особенно в крупных городах. По крайней мере, нас хотят убедить в этом сами террористы, а также те, кто стремится использовать террористов в собственных геополитических целях", — сказал Нарышкин, обращаясь в Краснодаре к участникам XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — партнеров ФСБ России.

По его словам, в последние годы мировое развитие происходит в условиях быстро меняющейся обстановки, которая характеризуется ростом непредсказуемости и неопределенности.

Он подчеркнул, что это обусловлено кризисом однополярного мира и переходом к полицентричной системе международных отношений.

"Прежние центры не намерены отказываться от доминирующего положения и проецирования своей силы на другие государства. Новые же полюса не видят оснований продолжать играть по устаревшим правилам однополярный модели и готовы жестко отстаивать собственное видение оптимальной модели развития", — пояснил директор СВР России.

Он добавил, что в результате нестабильность наблюдается практически во всех регионах планеты, "сохраняются военные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, растет число жертв, особенно среди гражданского населения".

Нарышкин отметил, что на смену взвешенному, ответственному принятию решений в международных отношениях приходит импульсивность и спонтанность — это усиливает уровень конфликтности и приводит к разногласиям даже между союзниками.

По его образному выражению, "коллективные механизмы реагирования на вызовы все больше подвергаются эрозии, пробуксовывают; верх берут односторонние, эгоистичные подходы", как это видно в случае нагнетания напряженности вокруг Северной Кореи и Ирана.