В Перу военный самолет врезался в полицейский участок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На авиабазе Масамари самолет Ан-32 ВМС Перу врезался в полицейский участок, передает El Comercio.

Газета отмечает, что военные самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед столкновением с участком. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности тормозной системы воздушного судна. Официальная причина будет известна по завершению расследования.

Местное издание Diario Correo отмечает, что на борту самолета в момент инцидента находились порядка 70 военнослужащих. Пострадавших в результате столкновения, по предварительной информации, нет.