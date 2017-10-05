В Эквадоре обязанности вице-президента возложены на женщину-министра

МЕХИКО, 5 окт – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено возложил в среду обязанности вице-президента на Марию Алехандру Викунью на время отсутствия на этом посту Хорхе Гласа, говорится в сообщении администрации президента страны в микроблоге в Twitter.

DECRETO| Se designa como Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador a @marialevicuna, Ministra de @ViviendaEc , durante el período que dure la ausencia temporal de Jorge Glas ➡️ https://t.co/8htUoHcNNC — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) 4 октября 2017 г.

"Конституционным вице-президентом республики Эквадор назначается Мария Алехандра Викунья, министр жилья, на время, пока продлится временное отсутствие Хорхе Гласа", – отмечается в сообщении.

Временным отсутствием власти называют арест и помещение в тюрьму Гласа, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Сам Глас считает себя невиновным, а на время своего заключения решил уйти в отпуск.

Сама Викунья уже подтвердила свое назначение. "Я благодарю за доверие товарища президента Ленина (Морено) и принимаю на себя ответственность с твердым намерением укрепить нашу гражданскую революцию", - написала новый вице-президент в своем микроблоге в Twitter.