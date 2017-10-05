Совладельцы "Альфа-банка" подали в суд из-за клеветы в "досье" на Трампа

ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан подали иск в окружной суд Округа Колумбия на фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, за клевету в их адрес, которая содержится в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа, следует из текста иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed.

В "досье" на Трампа также идет речь и об "Альфа-банке", который якобы был вовлечен в попытки РФ повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

Бизнесмены утверждают, что данное досье нанесло ущерб их чести и деловой репутации. Как следует из текста иска, данный доклад "ложно обвиняет истцов и "Альфа", — консорциум, в который инвестируют истцы, — в преступном поведении и сотрудничестве с "Кремлем" для того, чтобы якобы повлиять на президентские выборы в 2016 году".

"Но ни истцы, ни Альфа не совершили никаких действий, безответственно приписываемых им ответчиками. Несмотря на то, что досье содержало непроверенные обвинения, ответчики безрассудно разместили его вне их контроля и позволили ему попасть в руки средств массовой информации, уделяющих внимание экстренным новостям по самой горячей теме дня: кандидатуре Трампа", — говорится в иске бизнесменов.

В конце мая 2017 года Фридман, Авен и Хан также подали в суд на а американский ресурс BuzzFeed, обвинив его публикации непроверенного материала по вмешательству РФ в выборы. Они обвиняют ресурс в том, что он опубликовал досье, в котором утверждается, что они является частью российской схемы по оказанию влияния на ход выборов в США. В то же время BuzzFeed признал, что данные являются непроверенными и "возможно, недоступные для проверки". Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.