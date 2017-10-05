Совладельцы "Альфа-банка" подали в суд из-за клеветы в "досье" на Трампа

ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан подали иск в окружной суд Округа Колумбия на фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, за клевету в их адрес, которая содержится в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа, следует из текста иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В "досье" на Трампа также идет речь и об "Альфа-банке", который якобы был вовлечен в попытки РФ повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.
"Но ни истцы, ни Альфа не совершили никаких действий, безответственно приписываемых им ответчиками. Несмотря на то, что досье содержало непроверенные обвинения, ответчики безрассудно разместили его вне их контроля и позволили ему попасть в руки средств массовой информации, уделяющих внимание экстренным новостям по самой горячей теме дня: кандидатуре Трампа", — говорится в иске бизнесменов.
В конце мая 2017 года Фридман, Авен и Хан также подали в суд на а американский ресурс BuzzFeed, обвинив его публикации непроверенного материала по вмешательству РФ в выборы. Они обвиняют ресурс в том, что он опубликовал досье, в котором утверждается, что они является частью российской схемы по оказанию влияния на ход выборов в США. В то же время BuzzFeed признал, что данные являются непроверенными и "возможно, недоступные для проверки". Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми".
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.