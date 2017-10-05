В Стамбуле арестовали сотрудника американского консульства

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года. По версии прокуратуры, расследование было инициировано Гюленом с целью отстранения от власти турецкого руководства.

В середине декабря 2013 года полиция Турции провела резонансную антикоррупционную операцию, в результате которой были задержаны десятки человек — бизнесмены, чиновники высшего ранга и их родственники — по подозрению в махинациях с гостендерами, превышении должностных полномочий и взяточничестве. Четыре министра, заподозренные в коррупции (по делам ЕС, МВД, экономики и окружающей среды), подали в отставку.

В сентябре 2014 года генпрокуратура Стамбула постановила, что в рамках расследования дела о коррупции для уголовного преследования 96 обвиняемых в коррупции и взяточничестве, в том числе и сына президента Турции Биляля Эрдогана, нет оснований. В октябре было прекращено уголовное преследование еще 53 подозреваемых.