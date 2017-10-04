Стрельба у казино в Лас-Вегасе (129)

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ЛАС-ВЕГАС, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать вопрос о введении ограничений на ношение оружия в связи с инцидентом со стрельбой в Лас-Вегасе, при котором погибли 58 человек.

"Мы об этом сегодня говорить не будем", — сказал Трамп журналистам в больнице, где он встречался с пострадавшими.

Ранее случаи массовых убийств в США провоцировали дискуссию в обществе об ограничении ношения оружия, которое гарантировано Конституцией США. Так, президент Барак Обама предлагал ограничить продажу полуавтоматического оружия после резни в начальной школе Сэнди Хук, но инициатива провалилась в конгрессе. Республиканская партия, которую представляет Трамп, в целом скептически относится к каким бы то ни было ограничениям в этом вопросе.

Стивен Пэддок из Лас-Вегаса убил 58 человек и ранил более 500 в ночь на понедельник, стреляя по собравшейся на концерт толпе. Пэддок застрелился, когда спецназ стал штурмовать номер гостиницы, в котором он засел. Этот инцидент стал крупнейшим массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США. В доме Пэддока нашли 47 единиц оружия, в номере было 23 единицы. Пресса сообщала, что Пэддок использовал полуавтоматические винтовки и специальные приспособления к ним, которые позволяли увеличить скорострельность.