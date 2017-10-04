Глава Каталонии пообещал сдержать свои обещания перед жителями автономии

БАРСЕЛОНА, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества, где был проведен референдум о независимости, не отступят от тех обещаний, которые они дали жителям.

"Хочу заверить граждан, которые меня слушают, что мое правительство ни на миллиметр не отступит от обещаний мира и спокойствия, но в то же время твердости, с которой мы хотим все сделать", — заявил Пучдемон в специальном обращении.

Он добавил, что держит "открытой дверь для диалога и уважения других".

Он также вновь повторил, что правительство Каталонии ищет посредников для урегулирования конфликта.

"Мы просим о посредничестве, мы получили различные предложения в последние часы и получим еще больше. Мир, диалог и соглашения — часть политики нашего народа", — заявил глава правительства испанского автономного сообщества.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.