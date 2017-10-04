Глава Каталонии обвинил Фелипе VI в игнорировании мнения жителей автономии

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон на митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон на митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 4 окт – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в специальном обращении заявил, что король Испании Фелипе VI в своем обращении о проведенном в регионе референдуме по независимости встал на сторону правительства Испании Мариано Рахоя и проигнорировал мнение многих жителей Каталонии.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, которые думают не так, как он, и которые стали жертвами полицейского насилия", — заявил председатель женералитета (правительства Каталонии).

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным во вторник заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.