Глава Каталонии обвинил Фелипе VI в игнорировании мнения жителей автономии

БАРСЕЛОНА, 4 окт – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в специальном обращении заявил, что король Испании Фелипе VI в своем обращении о проведенном в регионе референдуме по независимости встал на сторону правительства Испании Мариано Рахоя и проигнорировал мнение многих жителей Каталонии.
Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным во вторник заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.
На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.