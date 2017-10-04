Власти Мехико прекратили поисковые работы после землетрясения

МЕХИКО, 4 окт – РИА Новости. Поиск тел погибших при землетрясении 19 сентября в Мехико прекращен, сообщил в среду мэр столицы Мексики Мигель Анхель Мансера.
"Закончился поиск тел в городе Мехико, у нас больше нет ни одного пропавшего без вести, мы продолжаем разбор завалов, но уже не с целью поиска людей", — заявил Мансера в интервью телевидению Milenio.
Он сообщил также, что всего из-под обломков были спасены 69 человек, 16 из которых по-прежнему остаются в больницах, причем трое в тяжелом состоянии.