Власти Мехико прекратили поисковые работы после землетрясения

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017

МЕХИКО, 4 окт – РИА Новости. Поиск тел погибших при землетрясении 19 сентября в Мехико прекращен, сообщил в среду мэр столицы Мексики Мигель Анхель Мансера.

По последним официальным данным, число жертв стихии увеличилось по стране до 369, из них 228 человек погибли в Мехико.

"Закончился поиск тел в городе Мехико, у нас больше нет ни одного пропавшего без вести, мы продолжаем разбор завалов, но уже не с целью поиска людей", — заявил Мансера в интервью телевидению Milenio.

Он сообщил также, что всего из-под обломков были спасены 69 человек, 16 из которых по-прежнему остаются в больницах, причем трое в тяжелом состоянии.