США представят результаты расследования "вмешательства России" до 2018 года

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Участники проводимого в сенате США расследования по так называемому "вмешательству РФ" в американские выборы в 2016 году надеются представить свои выводы до конца текущего года, заявил в среду председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр.

"У нас нет какого-то официального крайнего срока. Но мы надеемся представить данные по вмешательству РФ до начала первичных выборов 2018 году. Таким образом, это должно произойти где-то в нынешнем году", — сказал Берр на пресс-конференции.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.