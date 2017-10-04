Сенат США не будет публиковать данные о "российской рекламе" в Facebook

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Сенатский комитет по разведке не будет публиковать данные о российской рекламе в Facebook, которая, по мнению политиков в Вашингтоне, была нацелена на американские выборы в 2016 году, заявил в среду глава комитета Ричард Берр.

"Многие спрашивают, будем ли мы публиковать эту рекламу. Комитет не публикует документы, которые поступают к нам от свидетелей и от компаний. Точка", — сказал Берр на пресс-конференции.

По его словам, для того, чтобы американцы получали информацию из первых рук, комитет проводит открытые слушания. В частности, отметил он, 25 октября пройдут слушания с участием одного из советников президента США — Майкла Коэна, а 1 ноября приглашены представители компаний Facebook, Google и Twitter.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.