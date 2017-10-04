Спасательная команда разбирает обломки рухнувшего здания в районе Кондеса, после землетрясения в Мехико, Мексика. 3 октября 2017

Спасательная команда разбирает обломки рухнувшего здания в районе Кондеса, после землетрясения в Мехико, Мексика. 3 октября 2017

МЕХИКО, 4 окт – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 369, сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего 369 погибших в результате землетрясения 19 сентября, из них в Мехико – 228, в штате Морелос – 74, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 15, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Между тем закончились поисковые работы на месте разрушенного дома № 286 на улице Альваро Обрегон в Мехико. Ответственный в правительстве города за связь с родными жертв стихии Валентин Оньярте сообщил, что утром в среду было найдено тело последней жертвы стихии под обломками этого дома. Общее число погибших по этому адресу достигло 49 человек, еще около 30 были извлечены из-под обломков живыми.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).