Министр энергетики Польши признал покупку угля из Донбасса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику была поставлена партия угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли – однозначно не понятно, но похоже, что так. Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки", — сказал министр в эфире Польского телевидения.

В свою очередь находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что сложившаяся ситуация "очень неприятная". "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий", — сказал он.

Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук.

Согласно данным издания, "Мельничук отправляет в Россию сырье с контролируемых им шахт, а также купленное у людей, занимающихся добычей… Нелегальные владельцы "копанок" продают антрацит по 22 доллара за тонну, когда его официальная цена на границе Польши – 140 долларов". Россия, как пишет газета, расценивает уголь как импорт из Украины, поскольку фирма, которая его ввозит, официально зарегистрирована в Киеве. Украина, в свою очередь, воспринимает это как контрабанду, поскольку не контролирует ни границу, ни экспорт из Луганска. При этом формально запрета на экспорт в ЕС с территории Донбасса нет: в 2014 году такое ограничение было введено только в отношении Крыма.

Главная военная прокуратура Украины в середине июня открыла уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на подконтрольных ополченцам территориях Донецкой и Луганской областей. По информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.