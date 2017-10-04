Министр энергетики Польши признал покупку угля из Донбасса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику была поставлена партия угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
В свою очередь находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что сложившаяся ситуация "очень неприятная". "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий", — сказал он.
Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук.
Главная военная прокуратура Украины в середине июня открыла уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на подконтрольных ополченцам территориях Донецкой и Луганской областей. По информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.