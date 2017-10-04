Эксперты ООН призвали к мирному урегулированию ситуации в Каталонии

ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН по правам человека призвали урегулировать ситуацию вокруг Каталонии путем переговоров и расследовать все случаи насилия, совершенные во время референдума об отделении региона от Испании, говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ подписали спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и о праве на ассоциацию Аннализа Чямпи, независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфред де Заяс, спецдокладчик по праву на адекватное жилье Лейлани Фарха и председатель-докладчик Рабочей группы по произвольным задержаниям Хосе Антонио Гевара Бермудес.

"Мы глубоко обеспокоены вспышкой насилия, произошедшей в воскресенье, 1 октября, во время референдума в Каталонии. Путь вперед должен быть найден через диалог. Мы призываем к восстановлению эффективного диалога в качестве первого шага к разрядке ситуации", — говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что власти Испании должны полностью уважать фундаментальные права человека, включая право на мирное собрание, участие в общественных мероприятиях и свободу на выражение мнения. Они призвали провести расследование нарушений прав человека во время проведения референдума, подчеркнув, что "любое применение силы полицией должно быть пропорциональным и вызванным необходимостью".