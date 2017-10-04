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Киев выбирает войну: Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (35)
20:0304.10.2017
(обновлено: 20:11 04.10.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду два законопроекта — о реинтеграции Донбасса и о продлении закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". 

Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Порошенко пытается начать военную операцию в Донбассе, заявила Яровая
Первый документ со статусом "неотложный" зарегистрирован на официальном сайте парламента. Теперь законопроект должен пройти профильные комитеты, а затем его вынесут на обсуждение парламента.

Документ закрепляет статус России как "страны-агрессора", которая "временно оккупировала" часть украинской территории, применяя "регулярные соединения и подразделения" своих Вооруженных сил. Кроме того, Киев обвиняет Москву в том, что она "инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность на Украине".

Законопроект наделяет президента правом использовать в Донбассе армию и другие силовые структуры, а также предусматривает возможность введения военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко
© Фото : официальный сайт президента Украины
Политолог: закон Порошенко о реинтеграции Донбасса – шаг на обострение
Вдобавок Порошенко отдельным законопроектом предложил продлить на год действие закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году, но не исполнялся.

Согласно Минским соглашениям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В законе 2014 года прописано, что неподконтрльные Киеву районы получат особый статус лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. 

Реакция России

Специалисты российского МИД изучат законопроект о реинтеграции Донбасса и дадут оценку на экспертном уровне, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Раде требуют изъять из закона о реинтеграции пункт о минских соглашениях
"Как нам представляется — и это не только позиция Российской Федерации, но и мирового сообщества, — соответствующие документы, которые касаются будущего, в частности Донбасса — Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями", — подчеркнула она.

По мнению полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, новый законопроект противоречит Минским соглашениям и еще больше отдаляет Донбасс от Украины.

"Особый статус Донбасса – неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине", — заявил Грызлов.

Как полагает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, цель у законопроекта одна — "чтобы как можно чаще повторить в одном тексте слова "агрессия" и "оккупация". Кроме того, по мнению парламентария, Киев пытается переложить на Россию решение проблем юго-востока Украины.

Донецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог: в законопроекте по Донбассу есть важный для Киева момент
"Желание Киева прописать в максимальном количестве документов "агрессию" и "оккупацию" и одновременно выглядеть перед своими европейскими кураторами стороной, соблюдающей международные договоренности, вполне объяснимо. Ибо это освобождает от необходимости договариваться с Донецком и Луганском и перекладывает решение проблем на Россию и на международное сообщество", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Однако на самом деле это путь в тупик, уверен сенатор. "Потому что подобные законы с пропагандистской "начинкой" неэффективны по определению, ибо из них выпадает самое главное – люди, жители Донбасса, которым хотя и обещают гуманитарную поддержку, но как пребывающим в "оккупации", а не как взявшимся за оружие, чтобы отстаивать свои права. И пока Киев их "не видит", шансы на реинтеграцию этих территорий будут таять и дальше", — заключил Косачев.

"Киев выбирает войну"

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса полностью противоречит Минским соглашениям.

"Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения Минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202", — заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
© Фото : МИД ДНР
МИД ДНР: документ о реинтеграции имитирует выполнение минских соглашений
По его мнению, вынося на рассмотрение проект такого закона, Киев выставляет Украину "государством несостоятельным как международный партнер, несущий ответственность за взятые на себя международные обязательства".

Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что законопроект на деле показывает, что Киев намерен максимально усложнить или полностью заблокировать минский переговорный процесс.

"Логика действий Украины в части отказа от выполнения этого основополагающего обязательства, закрепленного Минскими соглашениями, свидетельствует только об одном — Украина выбирает путь полномасштабной войны", — заявил он.

Такого же мнения придерживается и полпред ДНР в Минске Денис Пушилин.

"Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну", — говорится в его заявлении.

Возвращение реинтегратора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Возвращение реинтегратора
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