Принятие закона о реинтеграции - отказ Киева от мира, заявили в ГД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обсуждение и принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать официальный отказ Украины от установления мира на юго-востоке страны, заявил журналистам в среду член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк ("Единая Россия").
"Обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на юго-востоке Украины", — сказал Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что данный проект закона должен соответствовать подписанным Украиной минским договоренностям, отражать интересы и права народа Донбасса. "Страны "нормандской четверки" должны детально рассмотреть содержание данной законодательной инициативы, исходя именно из этих положений", — считает депутат.