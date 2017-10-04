Принятие закона о реинтеграции - отказ Киева от мира, заявили в ГД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обсуждение и принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать официальный отказ Украины от установления мира на юго-востоке страны, заявил журналистам в среду член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк ("Единая Россия").

В среду президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать ВС Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.

"Обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на юго-востоке Украины", — сказал Железняк.

Парламентарий подчеркнул, что данный проект закона должен соответствовать подписанным Украиной минским договоренностям, отражать интересы и права народа Донбасса. "Страны "нормандской четверки" должны детально рассмотреть содержание данной законодательной инициативы, исходя именно из этих положений", — считает депутат.