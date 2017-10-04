В ЛНР назвали позицию Киева в вопросе обмена пленными камнем преткновения

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Камнем преткновения в вопросе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой является позиция Киева, который делит удерживаемых лиц на категории, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"Камень преткновения — позиция украинской стороны, которая делит удерживаемых лиц по категориям. Мы категорически против деления удерживаемых лиц по категориям, в минских соглашениях нет категорий", — подчеркнула Кобцева.

По ее словам, в ЛНР настаивают на обмене "всех подтвержденных удерживаемых лиц на всех подтвержденных лиц".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что власти Украины предложили расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313". До этого Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен пленными по формуле "87 на 309".