В Раде требуют изъять из закона о реинтеграции пункт о минских соглашениях

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем намерен добиваться изъятия из законопроекта о реинтеграции Донбасса пункта, который закрепляет приоритетность минских соглашений в урегулировании конфликта на востоке страны.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Законопроект закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.

"Между первым и вторым чтением буду вносить поправку об изъятии этого пункта из текста документа. Это, конечно, не будет все по беспределу и закон не продавят через колено", — написал Найем в среду в Facebook.

По его словам, пункт о минских соглашениях в законопроекте о реинтеграции впервые вводит в украинское правовое поле понятие минских договоренностей, "которые не являются источником права, поскольку не подписывались субъектами международного права и не были ратифицированы украинским парламентом".

Найем считает, что минские соглашения являются "цельным документом" без деления на "блоки по безопасности и политике". В связи с этим он опасается, что, согласившись на выполнение блока по безопасности, Киев возьмет обязательство по выполнению и других пунктов соглашения.

"Правильно ли мы понимаем, что если мы берем на себя обязательство выполнять одну часть этих договоренностей, это автоматически накладывает на нас обязательство выполнять и оставшиеся пункты протоколов? Например, проведение выборов до установления контроля над границей?" — написал депутат.