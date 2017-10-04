В Раде требуют изъять из закона о реинтеграции пункт о минских соглашениях

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем намерен добиваться изъятия из законопроекта о реинтеграции Донбасса пункта, который закрепляет приоритетность минских соглашений в урегулировании конфликта на востоке страны.
"Между первым и вторым чтением буду вносить поправку об изъятии этого пункта из текста документа. Это, конечно, не будет все по беспределу и закон не продавят через колено", — написал Найем в среду в Facebook.
По его словам, пункт о минских соглашениях в законопроекте о реинтеграции впервые вводит в украинское правовое поле понятие минских договоренностей, "которые не являются источником права, поскольку не подписывались субъектами международного права и не были ратифицированы украинским парламентом".
"Правильно ли мы понимаем, что если мы берем на себя обязательство выполнять одну часть этих договоренностей, это автоматически накладывает на нас обязательство выполнять и оставшиеся пункты протоколов? Например, проведение выборов до установления контроля над границей?" — написал депутат.