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Каталонский депутат заявил, что о независимости могут объявить 9 октября

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (367)
19:3804.10.2017
(обновлено: 19:41 04.10.2017)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

БАРСЕЛОНА, 4 окт – РИА Новости. Каталонский парламент на заседании 9 октября провозгласит независимость, заявил депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" (CUP) Бенет Салельяс (Benet Salellas).

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Раскол по-каталонски: референдум позади, кризис только начинается

"Это заседание (парламента – ред.) для того, чтобы оценить результаты (референдума 1 октября – ред.) и претворить в жизнь эти результаты, то есть объявить независимость и провозгласить республику", — заявил Салельяс на пресс-конференции.

Ранее в среду президиум каталонского парламента объявил, что в следующий понедельник состоится заседание парламента, на котором выступит глава женералитета Карлес Пучдемон.

Депутат от CUP Мирейя Бойа (Mireia Boya) заявила, что поддерживающие независимость партии, – "Кандидатура народного единства" и "Вместе за да", обладающие в парламенте абсолютным большинством – твердо намерены порвать с Испанией, и высказала мнение, что приостановка автономного статуса Каталонии, если решение об этом примет правительство Испании, не изменит этих планов.

"Вероятны запреты на политическую деятельность (в отношении ряда каталонских политиков – ред.) и задержания, но это ни в коем случае не остановит объявление независимости в понедельник, что обязательно должен сделать парламент", — заявила Бойа.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© Фото предоставлено правительством Каталонии
Глава Каталонии объявит о независимости автономии в ближайшие дни‍
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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