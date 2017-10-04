"Киев выбирает войну": Порошенко представил закон о Донбассе

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в среду представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Верховной раде сразу два законопроекта. Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект — о реинтеграции региона — определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

В Киеве считают, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ. В Раде не исключают, что документы могут быть рассмотрены в ближайшее время, так как определены президентом как неотложные.

Самопровозглашенные ДНР И ЛНР жестко раскритиковали инициативы Порошенко, заявив, что таким образом нарушаются минские соглашения и блокируется переговорный процесс.

В МИД РФ заявили, что свою оценку закону о реинтеграции дадут на экспертном уровне, когда изучат этот документ. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, проект закона должен соответствовать минским договоренностям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Суть закона



Порошенко анонсировал подготовку законопроекта о реинтеграции Донбасса еще в конце июня, однако окончательный текст до сегодняшнего дня не был опубликован. Власти мотивировали это необходимостью согласовать все детали с международными партнерами Киева, в частности со странами "нормандского формата" и США.

Внесенный Порошенко документ предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

Целью государственной политики законопроект определяет освобождение юго-востока Украины и восстановление там конституционного строя. Проект также определяет правовой статус неподконтрольных Киеву районов Донбасса и устанавливает особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

В частности, документ закрепляет за жителями этих территорий право собственности, в частности на недвижимость и землю, если оно было приобретено по украинским законам. Таким образом, не гарантируются права собственности, если они приобретены в соответствии с нормативными актами самопровозглашенных республик.

Упоминание Минских соглашений



Отдельно отмечается, что законопроект о реинтеграции Донбасса определяет приоритетными реализацию пунктов по безопасности минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе.

При этом проект предусматривает возможность использования вооруженных сил Украины в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако ее применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической".

Также законопроект предусматривает использование других военных формирований, в частности службы безопасности Украины, службы внешней разведки, государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, государственной пограничной службы, управления государственной охраны, государственной специальной службы транспорта, министерства внутренних дел, Нацполиции, а также центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Согласно законопроекту, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии. Порошенко неоднократно заявлял, что конфликт в Донбассе давно вышел за пределы внутреннего и называет кризис на востоке "агрессией РФ против Украины".

Документ также предполагает возможность введения в Донбассе военного положения.

Особый статус



Порошенко внес на рассмотрение парламента еще один документ, которым он предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса.

"Принятие акта обусловлено необходимостью… создать необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины миротворческой операции ООН", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В Раде считают, что оба документа позволят Киеву усилить переговорную позицию в вопросе введения в регион миротворческой миссии ООН.

"Признание РФ страной-агрессором усилит нашу дипломатическую переговорную позицию, что РФ и ее представители не могут быть в миротворческой миссии", — написала первый заместитель спикера Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По ее мнению, это также не позволит "руками Киева снять санкции с РФ".

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Перспективы принятия



Ожидается, что профильный комитет Рады рассмотрит поданные президентом законопроекты в четверг. А вот когда документы будут вынесены в зал для голосования, зависит от результатов политических консультаций. По словам замглавы фракции коалиции "Народный фронт" Виктории Сюмар, если в целом может поддержать большинство депутатов, то продление особого статуса Донбасса вызовет много дискуссий.

"Этот закон, очевидно, вызовет более серьезные дискуссии как на заседаниях фракций, так и в зале (парламента — ред.). Будут попытки сказать, что это сдача украинских интересов. Хотя… если в этом законе сохранится норма о том, что не работает амнистия и выборы, пока Украина не возобновит контроль над этими территориями, то это тот же закон, которые сегодня действует", — заявила Сюмар журналистам.

При этом, по ее словам, если документ будет предусматривать реальный особый статус для этих территорий, фракция "Народный фронт" его не поддержит.

В "Оппозиционном блоке" уже заявили, что не поддержат закон о реинтеграции Донбасса, так как этот документ, по их мнению, нарушает минские соглашения и разделяет страну.

"Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать об отделении этой части страны, — это преступление против государства, это прямое нарушение минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", — сказал сопредседатель фракции партии в украинском парламенте Юрий Бойко.

Инициативу Порошенко также не поддерживает оппозиционная фракция "Самопомощь", депутаты который зарегистрировали альтернативный законопроект о реинтеграции Донбасса.

ДНР и ЛНР категорически против



В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что законопроект полностью противоречит минским договоренностям.

"Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202", — сказал РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Схоже мнение выразил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

"Данный законопроект полностью противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой. Он отметил, что предоставление права использовать вооруженные силы в Донбассе "еще больше отделяет ДНР и ЛНР от Украины". Пушилин считает, что принятие законопроекта о реинтеграции будет означать, что Киев выбирает войну.

В МИД РФ считают, что законопроект должен соответствовать минским соглашениям.

"Наши эксперты должны будут изучить его на предмет соответствия минским договоренностям. Как нам представляется — и это не только позиция РФ, но и мирового сообщества, — соответствующие документы, которые касаются будущего, в частности Донбасса — Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями", — сказала заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ", — подчеркнула она.