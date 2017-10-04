Киев показывает нежелание мирного урегулирования в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Киев продолжает саботировать политическое урегулирование, что говорит о его нежелании решать конфликт в Донбассе мирным путем, заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Сегодняшний раунд переговоров политической группы не принес, к сожалению, иных результатов, кроме очередного подтверждения отсутствия намерений Киева урегулировать конфликт мирным путем", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

По ее словам, представители Украины продолжают уклоняться от конструктивного диалога с представителями ДНР и ЛНР по вопросу продления срока действия закона об особом статусе Донбасса.

"Откровенное саботирование переговорного процесса со стороны Украины и отказ от диалога с нами говорит о явном игнорировании единственной на сегодня возможности мирного урегулирования в пользу силового сценария. Мы призываем мировое сообщество оказать давление на Киев в вопросе соблюдения международных обязательств Украины по одобренной Советом безопасности ООН резолюции в поддержку комплекса мер", — добавила Никонорова.