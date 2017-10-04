МИД ДНР: документ о реинтеграции имитирует выполнение минских соглашений

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса — это попытка Киева имитировать выполнение минских соглашений, считает и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать вооруженные силы Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС.

"Опубликованные проекты полностью противоречат подписанным в Минске документам, являясь слабой попыткой украинских властей сымитировать выполнение комплекса мер", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Никонорова отметила, что законопроект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР, к тому же "предусматривают в одностороннем порядке признание иностранной агрессии, что прямо нарушает нормы международного права о порядке такого определения и о полномочиях ООН".

"Единственная реальная функция опубликованных сегодня проектов — это попытка украинских властей пустить пыль в глаза мирового сообщества, продемонстрировав свою номинальную готовность выполнять комплекс мер, при этом не предпринимая никаких реальных шагов к достижению подвижек в минском процессе", — добавила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.