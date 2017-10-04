МИД ДНР: документ о реинтеграции имитирует выполнение минских соглашений

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса — это попытка Киева имитировать выполнение минских соглашений, считает и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.
"Опубликованные проекты полностью противоречат подписанным в Минске документам, являясь слабой попыткой украинских властей сымитировать выполнение комплекса мер", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.
Никонорова отметила, что законопроект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР, к тому же "предусматривают в одностороннем порядке признание иностранной агрессии, что прямо нарушает нормы международного права о порядке такого определения и о полномочиях ООН".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.