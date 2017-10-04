Порошенко пытается начать военную операцию в Донбассе, заявила Яровая

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, внося на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей, заявила журналистам в среду вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").
"Законопроектом о реинтеграции Донбасса Порошенко пытается получить разрешение на проведение военных операций в отношении мирных жителей Донбасса, разрешение на убийство, по которому не будет ни суда, ни следствия", — сказала Яровая.
Яровая назвала данный законопроект "демонстративным плевком" в сторону Европы, потому что "соблюдение минских договоренностей — это обязательство Порошенко перед Европой". "Но президент Украины не собирается их исполнять. Он собирается совершать преступления, нагло ухмыляясь в сторону Европы", — считает парламентарий.
"Это закон не об освобождении Донбасса, а о его захвате и уничтожении. Надеюсь, что последует адекватная реакция европейских политиков. Преступные намерения Порошенко могут и должны быть остановлены", — заключила депутат.