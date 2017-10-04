Тиллерсон рассказал об "абсурде", который мешает его работе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не позволит "абсурду", с которым он столкнулся в Вашингтоне, разобщить администрацию Дональда Трампа.
Ранее в среду телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон летом намеревался покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом, но остался лишь после уговоров вице-президента Майка Пенса. Сам Тиллерсон позже опроверг эту информацию, заявив, что "никогда не думал об отставке" и считает президента "умным" и "ответственным".
У экс-главы ExxonMobil Тиллерсона ранее не было опыта работы на административных постах, он родился в Техасе, там же находится головной офис возглавляемой им на протяжении десяти лет компании.