Тиллерсон рассказал об "абсурде", который мешает его работе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не позволит "абсурду", с которым он столкнулся в Вашингтоне, разобщить администрацию Дональда Трампа.

"Это то, что я не понимаю о Вашингтоне. Я не отсюда, там, откуда я, мы не имеем дела с таким абсурдом, у этого нет другой цели, кроме как разобщить людей, и я не буду частью попыток разделить эту администрацию", — сказал Тиллерсон, выступая перед журналистами в связи с публикацией телеканалом NBC статьи о его разногласиях с президентом.

Ранее в среду телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон летом намеревался покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом, но остался лишь после уговоров вице-президента Майка Пенса. Сам Тиллерсон позже опроверг эту информацию, заявив, что "никогда не думал об отставке" и считает президента "умным" и "ответственным".

У экс-главы ExxonMobil Тиллерсона ранее не было опыта работы на административных постах, он родился в Техасе, там же находится головной офис возглавляемой им на протяжении десяти лет компании.