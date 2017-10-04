Встреча контактной группы состоится в Минске 18 октября, сообщили в ДНР

Представитель ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 18 октября, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча запланирована на 18 октября", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.