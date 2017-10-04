Глава ведущей фракции ЕП назвал власти Каталонии "безответственными"

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Глава фракции "Европейской народной партии", самой влиятельной политической силы в Евросоюзе, Манфред Вебер в среду назвал "безответственными" действия властей испанской Каталонии, которые провели референдум о независимости.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

"Безответственное правительство Каталонии сегодня разделяет страну (Испанию – ред.)", — сказал Вебер, выступая в Страсбурге на дебатах в Европарламенте по ситуации в Каталонии. Трансляцию дебатов вела видеослужба Еврокомиссии.

По словам Вебера, ситуация, когда "горстка" функционеров нарушает законодательство Испании, неприемлема, и каталонцы должны понимать, что "покидая Испанию, они покидают Евросоюз".

Призвав Мадрид и Барселону к урегулированию кризисной ситуации исключительно путем переговоров, глава фракции "народников" подчеркнул, что это является внутренним вопросом Испании, и никто не в праве "вмешиваться в столь демократическое общество, которым является Испания".