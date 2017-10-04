"Возьмите нефть": Венесуэла просит Россию об отсрочке по долгу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с однодневным визитом в Россию, чтобы договориться об отсрочке в выплате госдолга и о новых совместных проектах в области энергетики. Латиноамериканский лидер, сталкивающийся с давлением оппозиции, надеется на помощь Москвы. Как и предшественник политика Уго Чавес, Мадуро готов к заключению контрактов с российскими компаниями по добыче углеводородов. Новое предложение Каракаса: совместная разработка шельфа, для извлечения нефти из которого у Венесуэлы не хватает собственных технологий. Эту недостачу вполне способна восполнить Россия.

Венесуэла просит о помощи

Визит президента Мадуро в Москву — часть кампании этого политика по стабилизации собственного режима накануне назначенных на октябрь местных выборов. Политическая система Венесуэлы предполагает делегирование значительной части полномочий от федерального центра к регионам, так что правоохранительные органы находятся в подчинении у муниципальных и провинциальных властей. С 2014 года в Венесуэле продолжаются массовые акции протеста, исход которых зависит от того, чью сторону примет полиция. Таким образом, для Мадуро в преддверии выборов на кону стоит очень многое.

Накануне голосования венесуэльский лидер рассчитывает на реструктуризацию долга своей страны перед Россией, очередная выплата которого по графику назначена на осень этого года. Добившись переноса сроков, Мадуро мог бы облегчить финансовое бремя Венесуэлы, более других пострадавшей от снижения цен на энергоносители. Статистика показывает: в 2016 году золотые резервы страны сократились на 25%. Одновременно уровень жизни продолжал снижаться, а социальные программы, благодаря которым Мадуро избрался на высший пост в 2013 году, — пробуксовывать.

С 2014 года, когда в Венесуэле развернулись акции протеста против правительства, власти страны добиваются реструктуризации долга перед Россией, которая, как подчеркивают в Каракасе, не равнозначна списанию. "Наша страна платежеспособна и может рефинансироваться на любом международном рыке", — утверждает Мадуро. В Кремле допускают, что ответят на просьбу Венесуэлы положительно. Накануне саммита министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос о реструктуризации венесуэльского долга будет решен до конца года.

"Каракас воевал с Тиллерсоном еще 10 лет назад"

Для России южноамериканское государство — не только перспективный поставщик углеводородов и заемщик, но и стратегический партнер в международных отношениях, в том числе и по неожиданным направлениям. Добываемую в Венесуэле нефть компании из нашей страны направляют на переработку в Индию, что позволяет поддерживать внешнеторговые отношения с Дели. Черное золото наследников Чавеса является инструментом внутриполитической игры в США, где ряд НПЗ заточен только под разновидность нефти, добываемой в Венесуэле. Традиционно активная на рынках энергоносителей, наша страна стремится усилить присутствие в добывающей отрасли южноамериканского государства, чтобы сделать свое участие в экономике Венесуэлы необратимым, даже в том случае, если под давлением протестующих президенту Мадуро придется уйти.

"Однако нынешний президент вполне может остаться у власти, если цены нефть вновь продемонстрируют положительную динамику", — рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, при повышении стоимости энергоресурсов привлекательность Венесуэлы для России в качестве внешнеторгового партнера существенно возрастет, поскольку вновь станут возможны сделки по оружию. В 2000-е годы Каракас превратился в одного из крупнейших покупателей российской оборонной продукции. Сделки могут возобновиться при сочетании двух факторов: сохранения власти нынешнего президента и роста цен на нефть.

© REUTERS / Andres Martinez Casares Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил учит женщину использовать винтовку во время военных учений в Каракасе, Венесуэла © REUTERS / Andres Martinez Casares Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил учит женщину использовать винтовку во время военных учений в Каракасе, Венесуэла

Профессор МГУ Евгений Пашенцев в разговоре с РИА Новости отметил конфликтные взаимоотношения Венесуэлы с США, ставшие одним из ключевых факторов местной политики. "Сегодня российские компании участвуют в освоении ресурсов Венесуэлы, однако стоит помнить, что до этого рынок контролировали американские фирмы. При президенте Уго Чавесе они вынуждены были оставить страну, при этом не обошлось без серьезных трений. Нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, бывший топ-менеджер ExxonMobil, лично конфликтовал с руководством страны из-за национализации, его интересы были ощутимо задеты", — говорит эксперт, считающий, что США в наши дни оказывают чрезмерное давление на Венесуэлу.

Однако главной проблемой страны специалист называет ее зависимость от сырьевой конъюнктуры. "Во внешнем экспорте Каракаса 95% приходится на углеводороды, и это причина критики, часто раздающейся против чавистов: 16 лет они провели у власти в стране, но так и не смогли изменить этот баланс в лучшую сторону. Такие упреки соответствуют действительности. Однако следует учесть, что зависимость Венесуэлы от нефти сложилась задолго до Мадуро и Уго Чавеса, при предыдущих правительствах доля углеводородов в экспорте была не ниже, а иногда даже выше, чем 95%, при этом деньги пропадали в тенетах серых коррупционных схем. Чависты положили конец этому и вместо краж из бюджета вложили средства в социальные проекты. Но при этом власти не инвестировали ресурсы в фонд будущих поколений, диверсифицировать экономику не смогли, и это предопределило нынешний кризис".

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание

По словам программного директора фонда клуба "Валдай" Олега Барабанова, для России ценность Венесуэлы в том, что она является "важным партнером, действия которого отвечают интересам Кремля". "В особенности это касается внешней политики из-за ее антиамериканской направленности. В прямой связи с этим в последние месяцы положение дел для Каракаса стало ухудшаться. При Обаме США вмешивались во внутренние дела Венесуэлы, но не ставили так открыто и безапелляционно цель по свержению власти, как при Трампе. Вашингтон ведет активную игру в двух направлениях: против Северной Кореи и против Венесуэлы, но если добиться падения режима в Пхеньяне не сумеет, то может сделать ставку на коллапс в Венесуэле в качестве своего рода утешительного приза", — предупреждает эксперт.