Закон о реинтеграции Донбасса блокирует минский процесс, заявил Грызлов

МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям и ещё больше отдаляет Донбасс от Украины, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Внесенный сегодня в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, ещё больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс", — заявил Грызлов журналистам.

Он напомнил, что Украиной до сих пор не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. "Особый статус Донбасса – неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине", — отметил Грызлов.