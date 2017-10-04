Франция поддержала планы Киева продлить действие особого статуса Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Франция поддерживает планы властей Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса, что даст возможность мирно урегулировать конфликт, заявила посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт.
"Мы поддерживаем усилия Верховной рады по продлению действия особого статуса, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", — написала Дюмонт в Twitter.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.