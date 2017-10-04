Мадуро назвал встречу с Путиным экстраординарной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал экстраординарной встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Экстраординарная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, укрепляющая связи сотрудничества", — написал в Twitter Мадуро.

Лидер Венесуэлы встретился с президентом России в среду в Москве. На встрече Путин отметил успешное налаживание своим коллегой отношений с политическими силами, Мадуро в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.