На Украине направили в суд дело против двух заместителей Шойгу

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины направила в суд обвинительные акты в отношении двух заместителей министра обороны РФ — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Александра Федотенкова, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры Украины.

"Главной военной прокуратурой завершены специальные досудебные расследования в уголовных процессах по обвинению заместителя министра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова, статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ генерала армии Н. Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала А. Федотенкова", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратры.

Ведомство утверждает, что российские чиновники в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, "совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного конституцией Украины порядка".

"Обвинительные акты в отношении этих лиц 4 октября направлены в суд для осуществления специального судебного рассмотрения. Каждого из них объявили розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, по данному следствию чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела. Такие попытки были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.