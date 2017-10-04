Закон о реинтеграции Донбасса не учитывает интересы жителей, уверен Косачев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса — это путь в тупик, потому что законы с пропагандистской "начинкой" неэффективны по определению, ибо из них выпадает самое главное – люди, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он также отметил, что Киев пытается переложить на Россию и международное сообщество решение проблем юго-востока Украины.

"Весьма одиозный президентский законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса, опубликованный на сайте Верховной рады Украины, по первому впечатлению принят только с одной целью – чтобы как можно чаще повторить в одном тексте слова "агрессия" и "оккупация", — написал сенатор в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, большинство украинских документов последнего времени посвящено этой же цели – "у них нет иной задачи, кроме как представить внутриукраинский конфликт в виде международного".

При этом президент Украины попытался совместить несовместимое, ссылаясь в своем законопроекте еще и на минские соглашения, в которых, как известно, и в помине нет упоминаний про оккупацию и агрессию, и речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не о "временно оккупированных территориях" этих областей, напомнил Косачев.

Парламентарий отметил, что некоторые украинские политики уже забили тревогу по поводу того, что это будет первый закон Украины, в котором будут упомянуты минские договоренности и что фактически этим документом они легализуются в рамках правового поля Украины.

"Желание Киева прописать в максимальном количестве документов "агрессию" и "оккупацию", и одновременно выглядеть перед своими европейскими кураторами стороной, соблюдающей международные договоренности, вполне объяснимо. Ибо это освобождает от необходимости договариваться с Донецком и Луганском и перекладывает решение проблем на Россию и на международное сообщество", — считает глава комитета СФ.

Однако, на самом деле, это путь в тупик, уверен Косачев. "Потому что подобные законы с пропагандистской "начинкой" неэффективны по определению, ибо из них выпадает самое главное – люди, жители Донбасса, которым хотя и обещают гуманитарную поддержку, но как пребывающим в "оккупации", а не как взявшимся за оружие, чтобы отстаивать свои права", сказал сенатор. И пока Киев их "не видит", шансы на реинтеграцию этих территорий будут таять и дальше, заключил он.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать ВС Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.