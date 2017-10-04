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В мире

Закон о реинтеграции Донбасса не учитывает интересы жителей, уверен Косачев

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (9)
18:1604.10.2017
(обновлено: 18:20 04.10.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин КосачевПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса — это путь в тупик, потому что законы с пропагандистской "начинкой" неэффективны по определению, ибо из них выпадает самое главное – люди, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он также отметил, что Киев пытается переложить на Россию и международное сообщество решение проблем юго-востока Украины.

"Весьма одиозный президентский законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса, опубликованный на сайте Верховной рады Украины, по первому впечатлению принят только с одной целью – чтобы как можно чаще повторить в одном тексте слова "агрессия" и "оккупация", — написал сенатор в среду на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса
По его словам, большинство украинских документов последнего времени посвящено этой же цели – "у них нет иной задачи, кроме как представить внутриукраинский конфликт в виде международного".

При этом президент Украины попытался совместить несовместимое, ссылаясь в своем законопроекте еще и на минские соглашения, в которых, как известно, и в помине нет упоминаний про оккупацию и агрессию, и речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не о "временно оккупированных территориях" этих областей, напомнил Косачев.

Парламентарий отметил, что некоторые украинские политики уже забили тревогу по поводу того, что это будет первый закон Украины, в котором будут упомянуты минские договоренности и что фактически этим документом они легализуются в рамках правового поля Украины.

"Желание Киева прописать в максимальном количестве документов "агрессию" и "оккупацию", и одновременно выглядеть перед своими европейскими кураторами стороной, соблюдающей международные договоренности, вполне объяснимо. Ибо это освобождает от необходимости договариваться с Донецком и Луганском и перекладывает решение проблем на Россию и на международное сообщество", — считает глава комитета СФ.

Донецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог: в законопроекте по Донбассу есть важный для Киева момент
Однако, на самом деле, это путь в тупик, уверен Косачев. "Потому что подобные законы с пропагандистской "начинкой" неэффективны по определению, ибо из них выпадает самое главное – люди, жители Донбасса, которым хотя и обещают гуманитарную поддержку, но как пребывающим в "оккупации", а не как взявшимся за оружие, чтобы отстаивать свои права", сказал сенатор. И пока Киев их "не видит", шансы на реинтеграцию этих территорий будут таять и дальше, заключил он.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать ВС Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Youriy An
То есть, президент страны ведет спокойно бизнес в течении почти 3-х лет в стране, которую считает агрессором?!?
Кто-то может поверить в сей бред?
19:24
04.10.2017
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Валёк Рогалёв
Введите законопроект о Деградации Украины , все станет на свои места.
18:37
04.10.2017
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владимир цибизов Цибизов
Да какие законы об интеграции?Если на это пойдутначнется тотальное уничтожение жителей Донбасса Нашли кому верить
18:23
04.10.2017
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