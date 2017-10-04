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Эксперт рассказал, как начался пожар в арсенале под Винницей

Сюжет:
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (89)
18:0204.10.2017
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© REUTERS / Gleb GaranichПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Первые взрывы на военном складе в Калиновке Винницкой области произошли внутри хранилища с боеприпасами, "извне никакой возможности инициировать взрыв не было", сообщил в среду во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар на складах в Виннице уничтожил боеприпасов на $800 миллионов
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией". Однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Он заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. ГП Украины считает одной из причин пожара на складах под Винницей служебную халатность.

"Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов. Было два мощных взрыва. Один — это открытое хранилище, где лежали "Тюльпаны", они были складированы, и второй — это бункер с "Ураганами". Извне никакой возможности инициировать взрыв не было. Он полностью закрыт, бетонный. Там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более ни одного оснащенного боеприпаса там не было", – приводит слова Рувина сайт телеканала "112 Украина".

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главный военный прокурор опроверг сообщения о диверсантах под Винницей
Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке.

"Мы изучаем все причины. Мы уже определились с версиями, у нас есть две причины. Я думаю, что в ближайшее время следствие их обнародует, я не имею права", – добавил офицер.

Ранее в среду комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко. Глава комитета Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Комментируя пожар под Винницей, сенатор отметил, что на Украине "взрываются не только склады, там взорваны законность и система управления страной".

Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей
© AP Photo / Efrem LukatskyПожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
© AFP 2017 / Sergei SupinskyУкраинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
© AP Photo / Efrem LukatskyПо тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.Солдаты украинской армии патрулируют улицу в городе Калиновка. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
© REUTERS / Yurii BasiukСлужба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Yurii Basiuk
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.Во время эвакуации населения в городе Калиновка в 20 км от места взрыва боеприпасов. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
© AP Photo / Efrem LukatskyПричины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Причины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.
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