Эксперт рассказал, как начался пожар в арсенале под Винницей

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Первые взрывы на военном складе в Калиновке Винницкой области произошли внутри хранилища с боеприпасами, "извне никакой возможности инициировать взрыв не было", сообщил в среду во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией". Однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Он заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. ГП Украины считает одной из причин пожара на складах под Винницей служебную халатность.

"Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов. Было два мощных взрыва. Один — это открытое хранилище, где лежали "Тюльпаны", они были складированы, и второй — это бункер с "Ураганами". Извне никакой возможности инициировать взрыв не было. Он полностью закрыт, бетонный. Там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более ни одного оснащенного боеприпаса там не было", – приводит слова Рувина сайт телеканала "112 Украина".

Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке.

"Мы изучаем все причины. Мы уже определились с версиями, у нас есть две причины. Я думаю, что в ближайшее время следствие их обнародует, я не имею права", – добавил офицер.

Ранее в среду комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко. Глава комитета Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Комментируя пожар под Винницей, сенатор отметил, что на Украине "взрываются не только склады, там взорваны законность и система управления страной".