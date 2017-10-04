В ЛНР раскритиковали идею Киева по миротворцам и особому статусу Донбасса

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Украине Родион Мирошник считает порочным предложение Киева связать вопрос ввода миротворцев в Донбасс с пролонгацией закона об особом статусе региона.

Президент Украины Петр Порошенко ранее предложил продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Законопроект "о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован в Раде в среду и внесен Порошенко как неотложный для рассмотрения.

"Предложения, связывающие пролонгацию особого статуса и миротворческой миссии, порочны в своей сути. Миссия ООН не обсуждена сторонами и не согласованы ее параметры, должна обсуждаться и согласовываться в Минске, а решение приниматься Совбезом ООН. В трактовке Киева миссия имеет вид иностранной интервенции или чего-то иного, но не имеющего цели мирного урегулирования", — заявил Мирошник в среду РИА Новости.

По его словам, есть предложение РФ по миссии безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которое нужно обсуждать.

"Особый же статус должен быть продлен без предусловий для продолжения мирного переговорного процесса", — считает представитель ЛНР.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.