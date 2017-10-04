Киев усмотрел "российскую провокацию" в надписях на консульстве в Польше

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. МИД Украины усмотрел "российскую провокацию" в появлении оскорбительных надписей на здании своего консульства в Польше.

Rzeszow News сообщил в среду, что оскорбительные надписи появились на фасаде здания почетного консульства Украины в польском Жешуве. По данным издания, на стене здания неизвестные написали красной краской "Украина = ОУН-УПА (запрещена в РФ)", "Ваффен-СС Галичина".

"Относительно инцидента в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины — провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины", — написала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Также она сообщила, что Киев уже обратился в связи с этим в МИД Польши. "Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", — пишет Беца.

Власти Украины и ранее усматривали "российский след" в происходивших на ее территории ЧП. Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией". При этом комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко. Глава комитета Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Комментируя пожар под Винницей, сенатор отметил, что на Украине "взрываются не только склады, там взорваны законность и система управления страной".