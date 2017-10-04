В Раде отключили микрофон депутату, выступавшему на русском языке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Зампред Верховной рады Оксана Сыроид отключила микрофон депутату от Оппозиционного блока Евгению Балицкому из-за того, что он выступал на русском языке. Об этом сообщает Gordon.ua.

Парламентарий с трибуны Рады рассказывал коллегам о проблемах с экологией в Запорожской области и отсутствии денег на их решение. Сыроид перебила его и призвала перейти на украинский.

"Уважаемый докладчик, прошу вас говорить на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента", — заявила она.

Балицкий на русском возразил, что речь идет не о политике, а о проблемах целого региона. Сыроид не дала ему закончить и отключила микрофон. Депутату пришлось покинуть трибуну.

Это не первый подобный случай в украинском парламенте. Так, в марте на заседании Рады произошла стычка между депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом и другими народными избранниками, которых возмутило, что Вилкул выступал на русском. Парламентарии окружили трибуну и пытались отобрать у него микрофон, однако Вилкул продолжил выступление на русском языке.