В Раде после ЧП на арсенале предложили уволить главу Генштаба Украины

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду, которое было посвящено ситуации с пожаром на складах Минобороны в Виннице, принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко, сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее глава фракции Рады "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что Муженко должен понести ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке. Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко также предлагал уволить Муженко и его заместителя. Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины. Сам Муженко не признал своей вины в пожаре под Винницей.

"Согласно конституции, законов Украины о вооруженных силах Украины, положении о Генштабе, обратиться к президенту Украины об увольнении Муженко за систематические недостатки в организации этой работы. Второй вопрос – обратиться к министру обороны, у нас есть еще один человек, который несет персональную ответственность за это, (за ЧП — ред.) это руководитель военной службы правопорядка", – сообщил председатель комитета, депутат Рады Сергей Пашинский в ходе заседания.

Такое решение поддержали большинство членов комитета, двое воздержались.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой. Госслужба по ЧС в понедельник сообщила, что на военном арсенале наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Как ранее заявили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). СМИ сообщили со ссылкой на "Украэроцентр", что радиус запрета полетов в районе горевшего военного арсенала сократили до пяти километров.