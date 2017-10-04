В Раде после ЧП на арсенале предложили уволить главу Генштаба Украины

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду, которое было посвящено ситуации с пожаром на складах Минобороны в Виннице, принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко, сообщает телеканал "112 Украина".
"Согласно конституции, законов Украины о вооруженных силах Украины, положении о Генштабе, обратиться к президенту Украины об увольнении Муженко за систематические недостатки в организации этой работы. Второй вопрос – обратиться к министру обороны, у нас есть еще один человек, который несет персональную ответственность за это, (за ЧП — ред.) это руководитель военной службы правопорядка", – сообщил председатель комитета, депутат Рады Сергей Пашинский в ходе заседания.
Такое решение поддержали большинство членов комитета, двое воздержались.
Как ранее заявили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). СМИ сообщили со ссылкой на "Украэроцентр", что радиус запрета полетов в районе горевшего военного арсенала сократили до пяти километров.