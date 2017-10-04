WSJ: Россию обвинили во взломе смартфонов солдат НАТО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Смартфоны солдат НАТО в Эстонии, Латвии и Польше подвергались хакерским атакам, за которой якобы стоит Россия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных представителей США и других западных стран.

"Американские и другие западные чиновники утверждают, что у них нет никаких сомнений в том, что за этой кампанией стоит Россия. Они говорят, что характер вмешательства предполагает координацию на государственном уровне, и добавляют, что доступа к используемому оборудованию — например, к навороченным дронам, оснащенным электроникой для наблюдения, у большинства простых граждан нет", — пишет газета.

С точки зрения представителей НАТО, атаки проводились с целью сбора оперативных данных, оценки численности войск, а также ради запугивания.

Они приводят несколько примеров подобных атак. Так, американский подполковник Кристофер Л'Эреу, с июля занимающий должность командира на базе НАТО в Польше, заявил, что как-то раз, вернувшись со стрельб, он обнаружил, что его телефон взломали, причем, по его словам, с русского IP. Никаких других доказательств российского вмешательства собеседники WSJ не приводят.

По словам Л'Эреу, минимум у шести солдат под его командованием взламывали телефоны или аккаунты в соцсетях. Он утверждает, что Россия хочет таким образом запугать военнослужащих НАТО, показав, что может отслеживать их местоположение и знает их пароли.

По данным WSJ, многие солдаты НАТО на эстонской военной базе "Тапа" еще в январе жаловались на "странные вещи", которые якобы происходят с их телефонами. По словам некоего офицера, проходящего службу на этой базе, из телефонов военнослужащих исчезли контакты.

После этого инцидента солдатам предписали вытащить SIM-карты из их телефонов и запретили пользоваться геолокацией. Эстонские призывники рассказывают, что во время операций их заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что никто не взял с собой смартфоны. Некоторые обходили это правило, завернув телефон в презерватив.

С точки зрения западных чиновников, в случае кризисной ситуации хакеры могут помешать НАТО вовремя отреагировать на действия России — в частности, взломав личный телефон командира и отправив с него фальшивые инструкции.

Как отмечает WSJ, российские чиновники (кто именно, в газете не уточнили — ред.) отрицают, что Москва организовывала атаки на смартфоны солдат НАТО.

Представители Запада уже не в первый раз жалуются на атаки хакеров — в частности, на сервера Демократической партии США, и утверждают, что за ними стоит именно Россия, но не приводят доказательств. Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну отмечал, что кибератаки при наличии современного оборудования могут быть произведены кем угодно и откуда угодно.