Глава Каталонии заявил, что ощущает себя президентом свободной страны

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума о независимости заявил, что уже ощущает себя президентом свободной страны.

"Результаты референдума будут подсчитаны до конца недели. Тогда мы объявим о своей независимости в течение 48 часов. Я уже ощущаю себя президентом свободной страны, в которой миллионы людей приняли важное решение. Следующие шаги последуют из парламента", — заявил Пучдемон в интервью немецкому таблоиду Bild.

Он подчеркнул, что правительство Испании не оставило каталонцам другого пути, кроме проведения референдума. "Испанское правительство заблокировало все, что мы пытались сделать за прошедшие годы. Они не хотели никаких переговоров, даже о распределении налогов", — сказал глава Женералитета.

При этом он вновь заявил о готовности движения к переговорам. "Я всегда говорил, что мы готовы к переговорам. Нашим примером был референдум в Шотландии. ЕС теперь нужно, наконец, вмешаться, но в таком случае говорить с обеими сторонами, а не только с правительством в Мадриде. Мы подготовлены к независимости!" — добавил он.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.